Руководителя "Антивоенного комитета" в Петербурге пугают угрозами с расправой

Городской активистке Диане Ретинской поступают угрозы о нападении.

Активистка Диана Ретинская рассказала об угрозах, поступающих на ее имя в качестве представителя “Антивоенного комитета”. Об этом петербурженка упомянула на странице в социальной сети.

По информации от пострадавшей, некие неизвестные преступники сообщают, что нападут на нее также, как расправились с лидером запрещенного движения “Артподготовка” Владимира Иванютенко. Женщина сразу поделилась сведениями о попытке запугивания с журналистами.

Отметим, что за день до угроз, Диану Ретинскую вызывали на допрос сотрудники ФСБ в Петербурге.

Напомним, что в настоящее время Иванютенко находится в реанимации после того, как ему нанесли множественные ранения острым оружием. Мужчина госпитализирован. Его состояние оценивают как крайне тяжелое. У пациента повреждены внутренние органы и желудок.