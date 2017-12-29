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Руководителя "Антивоенного комитета" в Петербурге пугают угрозами с расправой
Сегодня, 11:37
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lesjasap
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Руководителя "Антивоенного комитета" в Петербурге пугают угрозами с расправой

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Городской активистке Диане Ретинской поступают угрозы о нападении.

Активистка Диана Ретинская рассказала об угрозах, поступающих на ее имя в качестве представителя “Антивоенного комитета”. Об этом петербурженка упомянула на странице в социальной сети. 
 
По информации от пострадавшей, некие неизвестные преступники сообщают, что нападут на нее также, как расправились с лидером запрещенного движения “Артподготовка” Владимира Иванютенко. Женщина сразу поделилась сведениями о попытке запугивания с журналистами.
 
Отметим, что за день до угроз, Диану Ретинскую вызывали на допрос сотрудники ФСБ в Петербурге. 
 
Напомним, что в настоящее время Иванютенко находится в реанимации после того, как ему нанесли множественные ранения острым оружием. Мужчина госпитализирован. Его состояние оценивают как крайне тяжелое. У пациента повреждены внутренние органы и желудок.
Теги: активистка , антивоенный комитет , артподготовка , допрос , письма , письма с угрозами , угрозы , фсб
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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