ФСБ опубликовало видео ликвидации боевика в Нижнем Новгороде

В интернете опубликовано видео ликвидации боевика запрещенной в РФ террористической организации ИГ, который готовил теракт на день выборов в Президенты РФ.

Сегодня, 1 февраля, ФСБ РФ сообщает о ликвидации боевика ИГ (запрещенной в России террористической организации) в Нижнем Новгороде.

Сообщается, что боевик гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Во время задержания преступника, тот оказал сопротивление и был уничтожен. На месте происшествия были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для еще нескольких самодельных бомб, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

По данным ФСБ этот мужчина готовил террористический акт на день выборов Президента России, 18 марта.

Видео: YouTube/ Рассекречено