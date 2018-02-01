ФСБ опубликовало видео ликвидации боевика в Нижнем Новгороде

Сегодня, 1 февраля, ФСБ РФ сообщает о ликвидации боевика ИГ (запрещенной в России террористической организации) в Нижнем Новгороде.
Сообщается, что боевик гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Во время задержания преступника, тот оказал сопротивление и был уничтожен. На месте происшествия были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для еще нескольких самодельных бомб, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
По данным ФСБ этот мужчина готовил террористический акт на день выборов Президента России, 18 марта.
Видео: YouTube/ Рассекречено