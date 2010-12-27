В петербургский метрополитен пришла ФСБ

В отношении петербургского метрополитена заведено уголовное дело о мошенничестве по факту поставок контрафакта.

В среду, 22 августа, в ГУП "Петербургский метрополитен" ФСБ проводит следственные действия в рамках производства уголовного дела о мошенничестве по факту поставок контрафакта. Об этом сообщают российские СМИ.

Следственные действия проходят в помещениях ГУПа, офисах подрядных организаций и жилищах предполагаемых участников противоправной деятельности. Пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области

В 2015 году Следственный комитето РФ возбуждал уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий, на основании результатов проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой. Ревизоры выявили финансовые нарушения на сумму более 9 млрд. рублей.

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