ФСБ подключится к поискам пропавшего студента медвуза

После пропажи молодого человека возбудили уголовное дело по 105 статье (убийство).

Мать пропавшего 22-летнего Сергея Павлова обратилась к сотрудникам ФСБ за помощью, сообщает "Фонтанка".

Известно, что молодой человек был на смене в клинике, а после работы должен был отправиться домой на "Звездную", однако парень поехал в другом направлении — на "Парнас". Последний раз мобильный Сергея включался в деревне Хиттлово во Всеволожском районе. На связь он перестал выходить 14 января. Волонтеры прочесывают местность в районе деревни.

Что случилось и почему студент изменил свой путь, куда поехал — неизвестно.

Ранее мы сообщали, что полиция разыскивает каршеринговый автомобиль. Возможно, в нём труп.

Фото: "Вконтакте" / "ЛЕГИОН"