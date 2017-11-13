ФСБ и полиция перекрыли улицу в центре Петербурга

На Петроградской стороне перекрыта Зверинская улица и соседние дороги.

Сотрудники канала Piter.TV стали свидетелями странных событий на Петроградской стороне. Сегодня днем, в районе 13 часов здесь было частично перекрыто движение по Зверинской улице. На углу с Татарским переулком дежурили сотрудники ГИБДД, а также стояла крупная бронированная машина ФСБ. На улице можно было разглядеть скопление людей в форме.

Из-за полицейского оцепления в районе тут же образовалась крупная пробка. Исправить ситуацию пытались регулировщики с жезлами, но у них это получалось не очень-то эффективно. Некоторые прохожие в общении с журналистами предположили, что речь идет об очередной плановой эвакуации из-за звонков телефонных хулиганов. Но вскоре местные жители опровергли эту версию.

Как стало известно Piter.TV, сегодня на Петроградской стороне снимали кино. Правоохранители были подключены к творческим мероприятиям для обеспечения безопасности и логистики процесса. Впрочем, причины участия сотрудников ФСБ в съемках до сих пор остаются неясными.

Отметим, что в этом же районе Петроградки в нескольких местах проходит ремонт дорожного покрытия. Все это вкупе стало причиной сложного дорожного трафика: пробки по соседству со Зверинской улице наблюдаются до сих пор.

Фото, видео: Piter.TV