ФСБ и налоговая нагрянули с обысками в продающую холодильное оборудование компанию

Организация "Лэнд" не выплатила 600 млн рублей налогов.

Сотрудники налоговой инспекции и ФСБ пришли с обысками в петербургскую компанию "Лэнд", сообщила "Фонтанка" 24 декабря. По информации силовых структур, организация задолжала полмиллиарда рублей налогов.

Вечером 24 декабря в офис "Генеральной подрядной компании "Лэнд" на Воскресенской набережной нагрянули сотрудники Службы экономической безопасности УФСБ и инспекции по налогоплательщикам. Из офиса изъяли некоторые документы. Сообщается, что "Лэнд" не оплатила 600 миллионов рублей в городскую казну. Компания занижала налоговую нагрузку, продавая свое холодильное и торговое оборудование другим ретейлерами через третьи фирмы. По данному факту может быть возбуждено уголовное дело о налоговой неуплате.

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Фото: Piter.TV