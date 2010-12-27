Русский музей выплатит на сто тысяч рублей за протечки и потрескавшуюся штукатурку

Несколько помещений оказались в ненадлежащем состоянии.

Русский музей в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащую охрану объектов культурного наследия, сообщила объединенная пресс-служба судов города 25 декабря. Постановление вынес Дзержинский районный суд.

Выяснилось, что музей, сам объект культурного наследия, провинился в нарушении требований по охране других важных культурных объектов. Несколько помещений – Фонд рисунка №27, Фонд хранения рам № 20 и Фонд живописи XX в – были в ненадлежащем состоянии. В комнатах зафиксировали протечки потолков и стен, разрушение слоев штукатурки и краски.

Защитник Русского музея просил прекратить административное дело из-за отсутствия состава нарушения. Было отмечено, что ремонт по сохранению Фондов и перемещение хранящихся в них рам и полотен – дорогостоящее и сложное мероприятие, однако музей не получал от Минкультуры РФ средств для этого.



Как выглядит отреставрированная "Святая Русь" в Русском музее.

Фото: Piter.TV