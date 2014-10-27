В Кадастровой палате Ленобласти идут обыски в связи с делом о большой взятке

ФСБ и СК пришли с обысками в филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской области. Мероприятия связаны с расследованием дела о получении крупной взятки.

Оперативники отдела службы экономической безопасности УФСБ и сотрудники Следственного комитета Ленобласти наведались в филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской области. В офисе на улице Чапаева прошли обыски в связи с уголовным делом о крупной взятке.

В понедельник, 18 сентября, стало известно, что расследование ведется в отношении 47-летнего директора этой организации Олега Михеева и его 34-летнего заместителя. Их задержали. 47news сообщает со ссылкой на следователей, что обыски проходят и дома у задержанных чиновников.

Из материалов дела известно, что в 2016 году Михеев и его зам получили от предпринимателей взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе. Их общая стоимость оценивается в 56 миллионов рублей. Чиновники помогли бизнесмену поставить на кадастровый учет земельных участков в Ленобласти.