FPV-дроны "Рубикона" уничтожили технику ВСУ на купянском направлении

Задача выполнена в рамках СВО.

Расчет российского FPV-дрона при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон" ликвидировал автомобильную технику Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована в ходе проведения специальной военной операции. Указано, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по цели противника. Уничтожение объекта ВСУ велось несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы киевского режима.

Обнаружена автомобильная техника, перевозящая личный состав ВСУ. Данные обнаруженных целей были оперативно переданы ударным средствам. пресс-служба Минобороны России

Под Авдеевкой обнаружили тайник ВСУ с иностранным вооружением.

Фото и видео: Минобороны России