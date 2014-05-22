ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

По мнению большинства граждан России, президент хорошо справляется со своими обязанностями.

Уровень доверия граждан к российскому президенту Владимиру Путину составляет 78 процентов. Соответствующее заявление сделали журналистам аналитики из фонда "Общественное мнение" по итогам организованного социального опроса. Он состоялся в период с 26 по 28 сентября среди 1,5 тысяч участников. Известно, что 81 процент процентов опрошенных людей полагают, что политический лидер работает хорошо.

Положительную оценку работы федерального правительства дали 53 процента населения. Показатель пал на два процентных пункта по сравнению с прошлыми итогам социологического опроса, проведенного на минувшей неделе. А 59 процентов респондентов полагают, что премьер-министр России Михаил Мишустин работает на своем месте хорошо . Уровень поддержки для "Единой России" составил 41 процент (минус два процентных пункта), КПРФ - семь процентов (осталсябез изменений), ЛДПР - 12 процентов (плюс два процентных пункта), "Справедливой России - За правду" - три процента (без изменений), "Новых людей" - четыре процента (также без изменений).

Фото: официальный сайт президента России