«Прятки» строительной фирмы от налоговой закончились судом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил ликвидировать ООО «Альтернативная строительная компания», которое не сообщило ФНС свое настоящее место нахождения.

В 2011 году ФНС по Выборгскому району Ленобласти внесла в реестр юридических лиц сведения о фирме «Альтернативная строительная компания», которое на тот момент находилось в Приозерске на улице Калинина.

В прошлом году сотрудники налоговой службы провели проверку в результате которой выяснилось, что компания по указанному в документах адресу отсутствует. Тогда ФНС направила в адрес руководства «Альтернативной строительной компании» уведомление о необходимости предоставить сведения о настоящем местоположении фирмы, на что служба получила уведомления обратно с пометкой «истек срок хранения».

После этого фирма также не отреагировала на уведомления налоговой, в результате чего у последней закончилось терпение и представители службы обратились в суд.

До зала суда представители компании так и не дошли, но это не помешало рассмотрению дела. В связи с грубым нарушением Закона № 129-ФЗ «Альтернативной строительной компанией», суд постановил ликвидировать фирму. Помимо этого, судебный орган обязал двух участников общества заплатить в доход федерального бюджета по 2 тысячи рублей с каждого.