ФИПИ хочет добавить в ЕГЭ практические опыты

Однако, на ЕГЭ могут возникнуть риски с техническим оснащением.

Руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова заявила, что в институте хотели бы добавить в ЕГЭ по некоторым предметам практическую часть. Об этом сообщила "Российская газета".

Преобразовывать экзамены планируется в 2022 году, когда впервые из школы выпустятся те, которые с пятого класса учились по последним школьным стандартам – ФГОС. Поэтому ЕГЭ будет изменяться под их требования. В ОГЭ (сдают в 9 классе) уже есть обязательные лабораторные опыты по химии. На экзамене по физике школьники работают с измерительными приборами.

Появится ли что-то подобное в ЕГЭ? Мы бы очень хотели обогатить наш экзамен практической частью. Оксана Решетникова

Однако, на ЕГЭ могут возникнуть риски с техническим оснащением. Поэтому планируется включить часть экспериментов в "цифре".

Ранее школьников предупредили об изменениях в ЕГЭ в 2020 году.

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