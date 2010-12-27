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У петербуржцев за полгода набралось кредитов на 347 миллиардов рублей
Сегодня, 16:17
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nastya960
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У петербуржцев за полгода набралось кредитов на 347 миллиардов рублей

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Кредиты стали брать на 38,4% больше.

За первые 6 месяцев 2018 года петербуржцы получили в различных банках 346,9 миллиарда рублей кредитов. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Северо-Западного Главного управления Банка России.  

По сравнению с 2017 годов, в Петербурге стали брать кредиты на 38,4% больше. Доля жилищных кредитов - 24,7%. Доля просроченной задолженности по жилищным кредитам в Центробанке считается  незначительной – около 1,1%. 

В Северо-Западом федеральном округе объем выдачи кредитов населению подрос на 37,8% и составляет 694,7 миллиарда рублей. 

Ранее мошенницы подменили деньги пенсионерки на купюры "банка приколов".

Фото: pixabay.com



 

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Теги: деньги , кредит
Категории: Лента новостей Новости СПб

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