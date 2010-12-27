У петербуржцев за полгода набралось кредитов на 347 миллиардов рублей

Кредиты стали брать на 38,4% больше.

За первые 6 месяцев 2018 года петербуржцы получили в различных банках 346,9 миллиарда рублей кредитов. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Северо-Западного Главного управления Банка России.

По сравнению с 2017 годов, в Петербурге стали брать кредиты на 38,4% больше. Доля жилищных кредитов - 24,7%. Доля просроченной задолженности по жилищным кредитам в Центробанке считается незначительной – около 1,1%.

В Северо-Западом федеральном округе объем выдачи кредитов населению подрос на 37,8% и составляет 694,7 миллиарда рублей.

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