ФИФА перенесла розыгрыш клубного чемпионата мира на неопределенный срок

Турнир должен был пройти летом 2021 года.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА - прим.) приняла решение о переносе клубного чемпионата мира по футболу, который должен был пройти летом 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

Клубный чемпионат мира должен был пройти в новом формате с 17 июня по 4 июля в Китае. На данный момент неизвестно, на какой срок перенесли турнир.

В 2019 году победителем клубного чемпионата мира стал "Ливерпуль", обыгравший в финале бразильский "Фламенго" со счетом 1:0.

Ранее стало известно, что УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год.

Видео: YouTube / Liverpool FC