ФБР пообещало $250 тыс. за россиянина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в выборы

ФБР пообещало $250 тысяч за россиянина Константина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в выборы. Он находится в розыске в штатах с 2018 года.
Американские власти считают, что Килимник считается агентом российской разведки.
Килимник сознательно и намеренно пытался подкупить другого человека с намерением повлиять на дачу показаний.
цитата из сообщения ФБР
Также, по версии спецслужбы, Килимник пытался задержать свидетеля и помешать даче показателей. ФБР считает, что он был связующим звеном для украинских и российских политиков и бизнесменов.
Ранее в США собрались рассекретить документы по "российскому делу".
Фото: pixabay.com
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