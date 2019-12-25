ФБР пообещало $250 тыс. за россиянина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в выборы

По версии спецслужбы, Килимник пытался задержать свидетеля и помешать даче показателей.

ФБР пообещало $250 тысяч за россиянина Константина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в выборы. Он находится в розыске в штатах с 2018 года.

Американские власти считают, что Килимник считается агентом российской разведки.

Килимник сознательно и намеренно пытался подкупить другого человека с намерением повлиять на дачу показаний. цитата из сообщения ФБР

Также, по версии спецслужбы, Килимник пытался задержать свидетеля и помешать даче показателей. ФБР считает, что он был связующим звеном для украинских и российских политиков и бизнесменов.

Ранее в США собрались рассекретить документы по "российскому делу".

Фото: pixabay.com