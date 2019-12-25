ФАС выявила нарушения на 1 млрд рублей в Петербурге

"Горэлектротранс", покупая 41 троллейбус в лизинг, допустил нарушения в документах.

В четверг, 6 августа, стало известно, что ФАС обнаружила нарушения в документации петербургского "Горэлектротранса" при закупке лизинговых троллейбусов. Цена контракта – более миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ФАС России.

Жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы подала компания "Торговый дом "Транс-Альфа". Специалисты выявили, что заказчик указал в документации требования к характеристикам троллейбусов, соответствующие продукции единственного производителя. Кроме того, ряд требований предусматривал соответствие ГОСТ, которые утратили силу. Так, в документации не прописан запрет на допуск к поставке иностранного программного обеспечения, требование гарантии. "Горэлектротранс" обязан внести изменения в документацию с учетом всех нарушений.

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