ФАС согласовала цену на препарат для лечения гриппа и ОРВИ

Российская федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала стоимость отечественного препарата для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ. Такое зявление журналистам сделали представители пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты указали, что цена соответствует зарегистрированной стоимости похожего, референтного препарата - "Гриппферона". Речь идет о 342 рубля за флакон назального спрея, содержащего в себе 200 доз при дозировке в 500 МЕ.

ФАС согласовала цену на препарат "Риноферон". Это первый отечественный биоаналог в лекарственной форме "спрей назальный дозированный" в рамках МНН "Интерферон альфа-2b". Препарат показан для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) собщение от ФАС

В ФАС указали, что цена на новый отечественный биоаналог повысит доступность и расширит выбор для российских потребителей группу аналогичных препаратов. В медицинских организациях препарат должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий для бесплатного оказания медицинской помощи пациентам.

Фото: Piter.tv