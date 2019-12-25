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ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов
Сегодня, 10:31
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ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов

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Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах.

Федеральная антимонопольная служба  России выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на сумму более 2,7 миллиарда рублей. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Вопросы в антимонопольном законодательстве вызвала деятельность ООО "СВЭП", ООО "СВСЭСС", ООО "СмартИнжиниринг", ООО ИЦ "Энергоразвитие", ООО "АвангардЭнерго" и ООО ПСК "ТатЭнергоСтрой". По данным экспертов из ФАС, действия компаний сказались на заключении соглашений с минимальным снижением цены.

Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых объектов. 

пресс-служба ФАС

В ФАС сообщили, что торги прошли на территории Краснодарского края и Татарстана. По предварительной оценке от профильного ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 2 727 324 890 рублей. Если вина подозреваемых будет установлена, то всем члена преступного картеля будут грозить  административные штрафы по статье 14.32 КоАП, а также части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции", заключается в сообщении.

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Фото: Piter.tv

Теги: ремонт, фас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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