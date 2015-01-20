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ФАС: "Магнит" препятствует проведению проверок в магазинах

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Ранее ведомство начало проверку торговых сетей из-за обращений граждан.

Федеральная антимонопольная служба России проводит проверки сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента" и "Магнит" по обращениями граждан о росте цен на продукты и товары. Об этом заявили представители надзорного ведомства. Они уточнили, что мероприятия в торговых сетях носят внеплановый характер.

Проверки начаты по обращениями граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров.

пресс-служба ФАС

Специалисты пояснили, что проверяется вопрос о возможно антиконкурентном сговоре, следствием которого может являться рост стоимости цен и дальнейшее их поддержание на таком уровне. В случае выявления нарушений компаниям будет грозить штраф в размере до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых сетей за 2020 год составил более 4 трлн рублей.

ФАС начала проверку крупнейших торговых сетей из-за роста цен.

Видео: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Теги: продукты, рост цен, торговая сеть, фас
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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