ФАС: "Магнит" препятствует проведению проверок в магазинах

Ранее ведомство начало проверку торговых сетей из-за обращений граждан.

Федеральная антимонопольная служба России проводит проверки сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента" и "Магнит" по обращениями граждан о росте цен на продукты и товары. Об этом заявили представители надзорного ведомства. Они уточнили, что мероприятия в торговых сетях носят внеплановый характер.

Проверки начаты по обращениями граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров. пресс-служба ФАС

Специалисты пояснили, что проверяется вопрос о возможно антиконкурентном сговоре, следствием которого может являться рост стоимости цен и дальнейшее их поддержание на таком уровне. В случае выявления нарушений компаниям будет грозить штраф в размере до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых сетей за 2020 год составил более 4 трлн рублей.

ФАС начала проверку крупнейших торговых сетей из-за роста цен.

Видео: Telegram / Пограничный комитет Беларуси