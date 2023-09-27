ФАС получает большое количество обращений из-за тарифов на сотовую связь

Максим Шаскольский оценил обоснованность повышения тарифов на услуги связи.

Федеральная антимонопольная служба получает большое количество обращений от россиян в связи с ростом цен на тарифы на сотовую связь. В настоящее время проводится проверка их экономической обоснованности. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным сделал руководитель ФАС Максим Шаскольский. Эксперт подчеркнул, что рост выручки у компании мобильной связи при снижении затрат, неисполнении инвестиционных программ, росте затрат по направлениям, которые не связаны с предоставлением услуг, в стране является поводом для выдачи предписания к нарушителю либо пересмотреть тарифы, либо отменить повышение стоимости для клиентов.

В целом государственное регулирование тарифов, как вы отметили, это одно из приоритетных направлений работы ФАС. Максим Шаскольский, глава ФАС

Глава ФАС добавил, что ключевым принципом является "необходимость достижения баланса экономических интересов между регулируемыми организациями и потребителями". Он напомнил, что инфраструктура связи также нуждается в обновлении, инвестициях, ремонте и реконструкции, однако темпы изменения тарифов должны учитывать потребительские интересы.

Мишустин призвал ФАС ответственно подойти к регулированию торговли на маркетплейсах.

Фото и видео: Правительство России