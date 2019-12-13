ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием

О реакции главы службы Игоря Артемьева написала газета "Ведомости".

В пятницу, 13 декабря, глава российской ФАС Игорь Артемьев назвал комиссии в банках при переводах физическим лицам от бизнеса слишком великими.

Он заявил, что в финорганизациях "козыряют" рекомендациями Центробанка, которые позволяют им бороться с "отмыванием" доходов таким образом. Глава службы отметил, что в документах главного банка страны нет "такого хамства". Артемьев собирается обсудить с ЦБ РФ формулировки в соответствующих документах.

В Банке России в ответ на запрос РБК рассказали, что обсуждаюь вопрос о банковских комиссиях. Центробанк согласен с позицией Федеральной антимонопольной службы. Организациям не следует взимать повышенную комиссию по операциям с низким риском.

Ранее мы сообщали о том, что операторы связи обвинили ФАС в саботировании дел против "Ростелекома".