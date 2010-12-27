Операторы связи обвинили ФАС в саботировании дел против "Ростелекома"

Она просят главу антимонопольного ведомства разобраться в проблеме.

Операторы связи считают, что ФАС саботирует дело против "Ростелекома". Они заявили, что компания ежегодно получает сверхприбыль в размере 2-4 млрд. рублей. Это происходит из-за бездействия надзорного ведомства. В ассоциации телекоммуникационных операторов пожаловалась на то, что специалисты из ФАС не выполняют свои обязанности по регулированию. Об этом сообщили в "РБК". Эксперты добавили, что в ФАС халатно относятся к расследованиям против "Ростелекома".

Напомним, что компанию часто обвиняли в завышении стоимости места для размещения кабелей связи. Цены многократно превышают реальные расходы на доступ к инфраструктуре. Это замечали в Петербурге, Челябинской, Астраханской и Волгоградской областях.В центральном аппарате ФАС считают, что нарушений со стороны законодательства нет. Теперь активисты обратились главу антимонопольного ведомства Игоря Артемьева заняться расследованием деятельности комиссии управления связи ФАС.

В "Ростелекоме" отметили, что тарифы рассчитываются в соответсвии с требованиями Правил недискриминационного доступа.

Ранее Piter.tv писал о том, что российский провайдер продал свое здание на Гороховой улице отелям.

Фото: Piter.tv

