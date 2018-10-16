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Российский провайдер продал свое здание на Гороховой улице отелям
Сегодня, 18:06
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himif

Российский провайдер продал свое здание на Гороховой улице отелям

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Исторической здание построили в позапрошлом веке.

ПАО "Ростелеком" уступило свое здание на улице Гороховая, 16/71, ООО "Отели Северной Пальмиры". Информация об этом появилась на сайте компании Rusland SP, которая провела сделку.

Семиэтажное здание было возведено в 1876 году и занимает площадь почти в пять тысяч метров. В ближайшее время провайдер освободит проданное здание "Отелям", организация планирует разместить здесь гостиничный объект и коворкинг.

Ранее бизнесмен Семененко продал компанию "Master Девелопмент".

Фото: скрин Яндекс-Карты

Теги: гороховая улица, провайдер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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