У "MASTER Девелопмент" сменился владелец

В сентябре собственником строительной компании стала Ольга Трофимова.

Бизнесмен Вячеслав Семененко продал строительную компанию "MASTER Девелопмент". В сентябре новым владельцем фирмы стала Ольга Трофимова. Это следует из базы данных СПАРК. Об этом пишет "Деловой Петербург".

"MASTER Девелопмент" принадлежало 67 % акций ООО "Специализированный застройщик "Новые территории девелопмент" застройщика МФК Korabli. Бывшая компания Семененко вошла в проект в марте 2017 года, купив долю у структур "Плаза Лотос Групп" Михаила и Бориса Зингаревичей.

В устье реки Смоленки планировалось построить МФК, состоящий из двух апарт-отелей, бизнес-центра класса А с коворкинг-зоной, а также спортивного клуба со spa-центром, помещениями под магазины, панорамным рестораном и предприятиями сферы услуг. Объект соответствовал градостроительной документации, однако вызывал протесты со стороны местных жителей, требовавших сохранить парк.

В июне прошлого года Служба госстройнадзора и экспертизы выдала разрешение на строительство МФК. Однако в мае 2019 года активистам удалось признать это решение незаконным в Куйбышевском районном суде. При расторжении договора с городом подразумевалось, что застройщик получит компенсацию в виде нового участка. Однако пока ни о какой замене не сообщалось.

По оценке экспертов, Семененко вложил в этот проект около 150 млн рублей. При этом у "MASTER Девелопмент" остался долг в размере 71 млн рублей, который сейчас компания оспаривает в арбитражном суде.

Сам Семененко заявил, что "MASTER Девелопмент" была исключительно проектной компаний для реализации одного объекта. В настоящий момент проект закончен, поэтому фирма была продана.

Ранее мы писали, что в Петербурге два суда получили новые здания.

Фото: pixabay.com