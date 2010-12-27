В Петербурге два суда получили новые здания

Речь идет об Арбитражном суде и Третьем кассационном суде общей юрисдикции.

Во вторник, 8 октября, торжественно открывает свои двери новое здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. Храм правосудия расположился по адресу улица Смольного, 6. Ожидается, что на церемонии в Воронцовском дворце будет присутствовать председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев. Об этом пишет "Фонтанка".

Переезд Арбитражного суда двух регионов занял две недели. Все это время заседания не проводились и дела не рассматривались. Работу в новом здании суд начал 16 сентября.

Кроме того, свои двери 8 октября распахнет вновь созданный Третий кассационный суд общей юрисдикции. Ему передали помещения в Воронцовском дворце на Садовой улице. Третий кассационный суд осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами 11 регионов, а также решений апелляционных судов общей юрисдикции.

О начале работы новых судов было объявлено 12 сентября 2019 года на заседании Пленума ВС РФ. В рамках реформы появились 5 апелляционных, 9 кассационных судов общей юрисдикции, а также Апелляционный и Кассационный военные суды.

Ранее мы писали, что в Петербурге суд рассмотрит дело о разглашении гостайны.

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