В Петербурге суд рассмотрит дело о разглашении гостайны

На обвиняемого завели уголовное дело.

Санкт-Петербургский городской суд 7 октября зарегистрировал дело с грифом "Совершенно секретно". Речь идет о разглашении государственной тайны, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Уголовное дело зарегистрировано в отношении Павла Селиверстова. Мужчину обвиняют в "разглашении сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации". О подробностях не сообщается.

Дело пока не принято к производству.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что cуд оштрафовал нетрезвых фанатов "Зенита".

Фото: pixabay.com