  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге суд рассмотрит дело о разглашении гостайны
Сегодня, 20:37
36
nadezhda_sib

В Петербурге суд рассмотрит дело о разглашении гостайны

0 0

На обвиняемого завели уголовное дело.

Санкт-Петербургский городской суд 7 октября зарегистрировал дело с грифом "Совершенно секретно". Речь идет о разглашении государственной тайны, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. 

Уголовное дело зарегистрировано в отношении Павла Селиверстова. Мужчину обвиняют в "разглашении сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации". О подробностях не сообщается. 

Дело пока не принято к производству. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что cуд оштрафовал нетрезвых фанатов "Зенита"

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии