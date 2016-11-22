Суд оштрафовал нетрезвых фанатов "Зенита"

Мужчины явились пьяными на матч "Зенит"-"Ахмат" в августе.

Петроградский районный суд привлек к административной ответственности Андрея Онегина, Олега Смоленкова и Павла Евтеева за появление в нетрезвом виде на матче "Зенит"-"Ахмат". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

17 августа на игре между петербургским и грозненским футбольными клубами мужчины были сильно пьяны: речь была нарушена, позы неустойчивы, а от самих болельщиков пахло алкоголем.

Фанатам назначены штрафы по 3000 рублей каждому. Кроме того, им придется ждать результаты ближайших футбольных матчей дома – доступ на официальные игры им закрыт в течение полугода.

Ранее Piter.tv писал, что игроки "Зенита" распределились по национальным командам.

Фото: Piter.tv