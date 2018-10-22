Северо-Западный "Ростелеком" сменил руководство

Компанию покидает директор Андрей Балаценко.

В руководстве Северо-Западного филиала ПАО "Ростелеком" произошли кадровые изменения. Компанию покидает директор Андрей Балаценко, который руководил филиалом шесть лет. Его место займет Антон Годовиков, который работал заместителем директора в центральном филиале "Ростелекома". Об этом сообщил "Коммерсант".

В пятницу, 1 ноября, генеральный директор "Ростелекома" Михаил Осеевский представит коллективу нового руководителя.

Антон Годовиков с 2003 года работал в ОАО "Северо-Западный Телеком" заместителем директора по оперативному управлению и развитию. В 2005 году он стал комдимерческим директором филиала "Петербургская телефонная сеть".

Ранее "Ростелеком" неожиданно поднял цены на интернет в Петербурге.

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