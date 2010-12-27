"Ростелеком" неожиданно поднял цены на интернет в Петербурге

Причем в письме от 21 октября речь идет о повышении тарифа с 1 октября.

Петербуржцы, пользующиеся услугами провайдера цифровых услуг "Ростелекома" на некоторых тарифах, получили уведомление от операторов, в котором говорилось о повышении ежемесячной стоимости интернета на 40 рублей. Причем в письме от 21 октября речь идет о повышении тарифа с 1 октября. Повышение тарифа "Ростелекома" стало для некоторых клиентов неожиданным.

В соцсетях петербуржцы высказали свое неодобрение по поводу повышения тарифов, который, по их мнению, происходит довольно часто. "Ростелеком" объяснил данные изменения "ростом затрат".

Ранее п етербургские депутаты обсудили транспортную реформу.

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