"Ростелеком" неожиданно поднял цены на интернет в Петербурге

Петербуржцы, пользующиеся услугами провайдера цифровых услуг "Ростелекома" на некоторых тарифах, получили уведомление от операторов, в котором говорилось о повышении ежемесячной стоимости интернета на 40 рублей. Причем в письме от 21 октября речь идет о повышении тарифа с 1 октября. Повышение тарифа "Ростелекома" стало для некоторых клиентов неожиданным.
В соцсетях петербуржцы высказали свое неодобрение по поводу повышения тарифов, который, по их мнению, происходит довольно часто. "Ростелеком" объяснил данные изменения "ростом затрат".
Ранее петербургские депутаты обсудили транспортную реформу.
Фото: pixabay
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