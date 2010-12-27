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"Ростелеком" неожиданно поднял цены на интернет в Петербурге
Сегодня, 13:01
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nastya960

"Ростелеком" неожиданно поднял цены на интернет в Петербурге

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Причем в письме от 21 октября речь идет о повышении тарифа с 1 октября.

Петербуржцы, пользующиеся услугами провайдера цифровых услуг "Ростелекома" на некоторых тарифах, получили уведомление от операторов, в котором говорилось о повышении ежемесячной стоимости интернета на 40 рублей. Причем в письме от 21 октября речь идет о повышении тарифа с 1 октября. Повышение тарифа "Ростелекома" стало для некоторых клиентов неожиданным.

В соцсетях петербуржцы высказали свое неодобрение по поводу повышения  тарифов, который, по их мнению, происходит довольно часто. "Ростелеком" объяснил данные изменения "ростом затрат".

Ранее петербургские депутаты обсудили транспортную реформу.

Фото: pixabay

Теги: ростелеком, тариф, цены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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