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ФАС может разработать меры по регулированию динамического ценообразования услуг
Сегодня, 14:35
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ФАС может разработать меры по регулированию динамического ценообразования услуг

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Максим Шаскольский рассказал о рассмотрении антимонопольных пакетов документов.

Глава Федеральной антимонопольной службы заявил о том, что надзорное ведомство может разработать меры по регулированию динамического ценообразования услуг в РФ. Такое заявление чиновник сделал в рамках интервью телеканалу RTVI. Максим Шаскольский уточнил, что рассматривается шестой антимонопольный пакет документов. На утверждение в правительство он может быть внесен уже в 2023 году.

Нам нужно подумать над тем, чтобы присмотреться к этому динамическому ценообразованию, будь это гостиница, будь это билеты или такси.

Максим Шаскольский, глава ФАС

По словам эксперта, ситуация в стране и мире меняется очень быстро, поэтому ФАСу следует форсировать утверждение антимонопольных пакетов. Документы будут внесены в следующем году или на крайний случай к 2023 году. Пятый пакет мер должен быть принят в 2021 году.

Глава ФАС не видит нарушения конкуренции в отсутствии в РФ иностранных вакцин от COVID-19.

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Теги: динамическое ценообразование, максим шаскольский, рост цен, фас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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