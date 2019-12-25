ФАС может разработать меры по регулированию динамического ценообразования услуг

Максим Шаскольский рассказал о рассмотрении антимонопольных пакетов документов.

Глава Федеральной антимонопольной службы заявил о том, что надзорное ведомство может разработать меры по регулированию динамического ценообразования услуг в РФ. Такое заявление чиновник сделал в рамках интервью телеканалу RTVI. Максим Шаскольский уточнил, что рассматривается шестой антимонопольный пакет документов. На утверждение в правительство он может быть внесен уже в 2023 году.

Нам нужно подумать над тем, чтобы присмотреться к этому динамическому ценообразованию, будь это гостиница, будь это билеты или такси. Максим Шаскольский, глава ФАС

По словам эксперта, ситуация в стране и мире меняется очень быстро, поэтому ФАСу следует форсировать утверждение антимонопольных пакетов. Документы будут внесены в следующем году или на крайний случай к 2023 году. Пятый пакет мер должен быть принят в 2021 году.

Глава ФАС не видит нарушения конкуренции в отсутствии в РФ иностранных вакцин от COVID-19.

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