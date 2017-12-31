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ФАС обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием убрать незаконную наружную рекламу в Петербурге
Вчера, 13:55
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lesjasap
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ФАС обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием убрать незаконную наружную рекламу в Петербурге

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ФАС против Комитета по печати: законность конкурса на размещение наружной рекламы в Петербурге решит московский Арбитражный суд.

ФАС хочет запретить наружную рекламу Петербурге. Для разрешения данного вопроса представители ведомства обратились в Арбитражный суд Москвы.
 
Федеральная антимонопольная служба подала иск по результатам конкурса на право аренды рекламных конструкций, который проводил Комитет по печати Северной столицы. Дело рассмотрит московский судья. Напомним, что решение о выигравших участниках тендера было оглашено в августе 2017 года. Однако, заместитель главы ФАСа Рачик Петросян заявил, что со стороны организатора были зерегистрированы нарушения, которые не были устранены по предписанию. 
 
Отметим, что в рамках конкурса рекламные операторы “поделили” 9 тысяч штендеров, хотя представители ФАСа и указали на ошибки проведения мероприятия, потребовав изменить условия конкурса. 
 
В ответ на реакцию ФАСа Комитет по печати пытался направить апелляционную жалобу. Однако, Арбитражный суд счел доводы истца убедительными и остановил торги. Также в отношении председателя институции Сергея Серезлеева возбуждено административное дело за неисполнения предписаний.
Теги: арбитражный суд , комитет по печати , москва , наружная реклама , реклама , сергей серезлеев , фас
Категории: Новости СПб

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