ФАС обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием убрать незаконную наружную рекламу в Петербурге

ФАС против Комитета по печати: законность конкурса на размещение наружной рекламы в Петербурге решит московский Арбитражный суд.

ФАС хочет запретить наружную рекламу Петербурге. Для разрешения данного вопроса представители ведомства обратились в Арбитражный суд Москвы.

Федеральная антимонопольная служба подала иск по результатам конкурса на право аренды рекламных конструкций, который проводил Комитет по печати Северной столицы. Дело рассмотрит московский судья. Напомним, что решение о выигравших участниках тендера было оглашено в августе 2017 года. Однако, заместитель главы ФАСа Рачик Петросян заявил, что со стороны организатора были зерегистрированы нарушения, которые не были устранены по предписанию.

Отметим, что в рамках конкурса рекламные операторы “поделили” 9 тысяч штендеров, хотя представители ФАСа и указали на ошибки проведения мероприятия, потребовав изменить условия конкурса.

В ответ на реакцию ФАСа Комитет по печати пытался направить апелляционную жалобу. Однако, Арбитражный суд счел доводы истца убедительными и остановил торги. Также в отношении председателя институции Сергея Серезлеева возбуждено административное дело за неисполнения предписаний.