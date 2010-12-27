ФАС нашла много нарушений в конкурса на ремонт участков трассы "Скандинавия"

Антимонопольщики нашли целый ряд нарушений в конкурсе на ремонт двух участков трассы "Скандинавия". Служба постановила аннулировать торги.

Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в конкурсе на ремонт участков автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" с ценой 2,4 млрд рублей. ФАС не понравилось, что один лот заключал в себе два участка дороги, которые не связаны между собой и имеют самостоятельную проектную документацию. Укрупнение лота, по мнению службы, привлечет посредников. А они передадут работы субподрядчикам.

Проверка прошла по жалобе ЗАО "Производственное объединение "Возрождение". ФАС отметил, что заявку компании незаконно отклонили от участия. Также антимонопольщики нашли нарушения в документах. Проектно-сметные документы были размещены на сейте в неполном объеме. Это мешает потенциальным участникам в полном объеме оценить объем возможных работ.

Если бы ФАС не вмешалась и не аннулировала закупку, заказчик заключил бы государственный контракт с единственным участником по начальной цене без какого-либо снижения Рачик Петросян, заместитель руководителя ФАС России

ФАС выдала предписание на аннулировние закупки.