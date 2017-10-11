ФАС Петербурга заморозил торги на поставки "умных" камер видеонаблюдения в метро

Петербургские антимонопольщики прервали аукцион на право поставок "умных" камер видеонаблюдения за 140 млн на трех станциях городской подземки. Напомним, что заказчиком видеокамер выступил петербургский метрополитен. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".
В сообщении УФАС сказано, что 13 октября ведомство рассмотрит жалобу ООО "Балтийский кластер" на действия СПб ГУП "Петербургский метрополитен". Заявитель оспорит положения конкурсной документации по обеспечению системой интеллектуального видеонаблюдения следующих станций: "Лесная", "Горьковская", "Петроградская". Компания указала в сообщении, что, согласно техническому заданию, работы должны быть выполнены в объеме, который предусмотрен рабочей документацией. Но соответствующего документа заказчик так и не предоставил. Согласно жалобе, 2 октября ГУП дал ответ с разъяснением, в котором отказался выкладывать на сайт госзакупок рабочую документацию. В результате, компания указывает на то, что метрополитен не дал в полной мере описание выполняемых работ и требования к их качеству.
Напомним, что поставки товара, согласно договору, должны были завершиться в декабре текущего года. Камеры предназначены для фиксирования каждого входящего, чтобы сравнить полученное изображение с базой данных правоохранителей.