Ретейлера Prisma оштрафовали за рекламную смс-рассылку

Получивший рекламу петербуржец не подписывался на рассылку гипермаркета.

Сеть гипермаркетов PRISMA попала под административное дело, заведенное петербургским УФАС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной наказания стала смс-рассылка ретейлера.

Антимонопольщикам на нежданное сообщение пожаловался петербуржец, который не подписывался на рассылку гипермаркета. Мужчине пришла смс с информацией об открытии нового магазина на набережной Мойки. В УФАС напомнили, что реклама будет признана распространенной без согласия абонента или адресата, если распространитель рекламы не докажет, что такое согласие было получено. ООО "Призма" не смогло доказать данный факт, поэтому было оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербургское УФАС возбудило дело после жалоб на непристойную рекламу семейного кафе.

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