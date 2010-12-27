ФАС Петербурга нашла незаконную рекламу на 103 млн рублей

В Петербурге увеличилось распространение незаконной рекламы.

Петербургская антимонопольная служба составила более 5,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях, а также выписала значительное количество штрафов на общую сумму в 103 млн рублей.

Начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина сообщает, что больше всего нелегальная реклама распространяется в виде смс-спама. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом, показатель незаконной рекламы вырос на 6%.

Также Никитина добавила, что замечен рост нарушений в рекламе, касающихся финансовых услуг. При этом незаконная реклама лекарств, медуслуг и БАДов уменьшилась на 5% в сравнении с 2016 годом.

Ранее мы сообщали о том, что 1500 "золотых" банкнот пытались ввезти в Петербург из Китая.