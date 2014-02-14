F6 рассказала о схеме мошенников со съемным домом для отдыха

Аферисты расширили схему фейковых свиданий через "аренду помещений" для свиданий.

Мошеннический сценарий обмана через съем якобы дома для отдыха фиксируется в РФ с начала осени текущего года. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали сотрудники компании по информационной безопасности F6. Специалисты уточнили, что речь идет об одном из вариантов развития преступной схемы с фейковыми свиданиями. Для начала злоумышленники от имени привлекательных девушек знакомятся в Telegram-ботах, социальных сетях, на сайтах и в приложениях для знакомств с потенциальными жертвами. Далее они переводят переписку в мессенджер. Они предлагают партнеру не свидание, а сразу съем домика. Целью обмана становятся жители Москвы и Подмосковья. В этих целях скамерами был зарегистрирован фейковый сервис бронирования Point House с фотографиями реального гостевого дома. Сайт до сих пор доступен на территории России по данным от "ТАСС". На фишинговом сайте есть четыре варианта домов на выбор, каждый из которых подписан как "последний вариант". Это сделано для того, чтобы человек ощущал необходимость оперативной брони объекта Выбрав подходящий вариант, жертва переходит на страницу бронирования. Там ему предлагают ввести дату заезда, количество гостей и "промокод для скидки" от "девушки", на деле являющийся ID мошенника в группе для того, чтобы злоумышленник позже мог доказать, что именно он совершил обман человека.

Затем аферисты просят пользователя ввести реквизиты банковской карты и подтвердить оплату. В реальности же этот процесс дает преступникам возможность списать сумму с банковского счета жертвы якобы за предоплату. С начала сентября около 300 пользователей из России стали жертвой этой криминальной схемы. В общей сложности они лишились около 2,3 миллиона рублей. Максимальная потерянная сумма составила 74 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv