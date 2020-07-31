За прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,1 миллион выплат по сведениям реестра.

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Отмечается, что инвалидам и детям-инвалидам выплата назначается в проактивном режиме по данным федерального реестра инвалидов в течение 10 дней с момент, когда человеку присваивается статус инвалида и его вносят в реестр.

То есть им больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично. цитата из пресс-релиза ПФР

За прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,1 миллион выплат по сведениям реестра.

Ранее Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий.

Видео: kremlin.ru