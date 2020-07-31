Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России.
Отмечается, что инвалидам и детям-инвалидам выплата назначается в проактивном режиме по данным федерального реестра инвалидов в течение 10 дней с момент, когда человеку присваивается статус инвалида и его вносят в реестр.
То есть им больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично.
цитата из пресс-релиза ПФР
За прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,1 миллион выплат по сведениям реестра.
Ранее Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий.
Видео: kremlin.ru
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