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Европейский университет выселяют из особняка Кушелева-Безбородко
Сегодня, 8:13
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lesjasap
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Европейский университет выселяют из особняка Кушелева-Безбородко

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Город потребовал от Европейского университета покинуть занимаемое здание в центре города.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга направил в Европейский университет письмо  с требованием покинуть занимаемое им здание до 10 октября. По мнению властей, ВУЗ находится в стенах особняка Кушелева-Безбородко в центре города незаконно. В случае неисполнения предписания, специалисты займутся работой по пресечением использования объекта.
 
Напомним, что Смольный некоторое время назад разорвал договор с университетом из-за внутренней перепланировки здания, которая не была согласована с городом. Ситуация осложняется тем, что Европейский университет сейчас находится в процессе получения новой лицензии. В марте 2017 года суд принял решение аннулировать лицензию на образовательную деятельность ВУЗа, но в начале сентября Рособрнадзор вернул заведению пакет необходимых документов.
 
В планах Смольного открыть в освободившемся здании IT-школу дополнительного образования.
Теги: выселение , европейский университет
Категории: Новости СПб

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