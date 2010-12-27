Европейскому университету не выдают новую лицензию из-за нового здания

Рособрнадзор озвучил предварительные итоги проверки документов Европейского университета на получение новой лицензии. Ведомство не совсем устраивает новое здание вуза.

Европейский университет не может получить новую лицензию, так как Рособрнадзор нашел ряд нарушений. Об этом говорится в акте предварительной проверки документов вуза.

Ведомству не понравилось здание, в которое недавно переехал Европейский университет. По мнению Рособрнадзора, оно не соответствует требованиям законодательства. В частности, в помещениях нет условий для обучения студентов с ограниченными возможностями. При этом часть кабинетов нового здания не подходит для изучения истории, антропологии, философии, социологии и искусствоведения.

Также Рособрнадзор отмтил, что вуз не проработал программу повышения квалификации по "Новейшим методам социологических исследований города".