Европейскому университету не выдают новую лицензию из-за нового здания

Европейский университет не может получить новую лицензию, так как Рособрнадзор нашел ряд нарушений. Об этом говорится в акте предварительной проверки документов вуза.
Ведомству не понравилось здание, в которое недавно переехал Европейский университет. По мнению Рособрнадзора, оно не соответствует требованиям законодательства. В частности, в помещениях нет условий для обучения студентов с ограниченными возможностями. При этом часть кабинетов нового здания не подходит для изучения истории, антропологии, философии, социологии и искусствоведения.
Также Рособрнадзор отмтил, что вуз не проработал программу повышения квалификации по "Новейшим методам социологических исследований города".