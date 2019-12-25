Европейский опыт строительства пассажирских хабов применят в Петербурге

На предстоящем ПМЭФ будут представлены проекты развития города. В частности, компания "Мегалайн" презентует план по возведению в Санкт-Петербурге транспортно-пересадочных узлов. Аналогичные объекты успешно функционируют в европейских городах, и Северная столица как город-миллионник должна перенять этот опыт.

Строительство пассажирских хабов будет обсуждаться на ПМЭФ, который пройдет со 2 по 5 июня. В рамках мероприятия компания "Мегалайн", которой руководит Геннадий Корупятник, представит проект ТПУ, который в случае его одобрения будет построен у станции метро "Старая деревня". Сейчас этот район активно развивается и заселяется.

По задумке "Мегалайна", один из пассажирских хабов будет находиться на станции метро "Старая деревня". Его площадь составит 70 тысяч кв. м., будет включать в себя концепцию "сухих ног" и объединять железную дорогу, метрополитен, трамвайные и троллейбусные остановки и перехватывающую парковку. Кроме того, комплекс объединит в себе небольшую гостиницу, бизнес-центр и МФЦ. Всего компания планирует построить 62 ТПУ в Петербурге.

ТПУ играет важную роль в жизни города, поскольку имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными развязками. Пассажирский хаб играет главную роль в разделении пешеходных и транспортных потоков, сокращает время пересадки с одного вида транспорта на другой и существенно разгружает железнодорожные вокзалы. Кроме того, ТПУ дает новые рабочие места, поскольку со строительством таких объектов возникают общественные места, бизнес-пространства, лофты и прочее.

Аналогичные объекты давно действуют в Европе, о чем нашему изданию рассказал профессор НИУ ВШЭ, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. Он подчеркнул, что пассажирские хабы есть во всех крупных городах Европы и эти объекты играют важную роль в жизни города.

Раньше я рассказывал о транспортно-пересадочных узлах в Париже, Мюнхене, Иерусалиме, и эти ТПУ отлично функционируют. подчеркнул эксперт

Однако пассажирские хабы есть не только в крупных городах. Хорошим примером может послужить Амстердам. Ввиду небольшого размера города здесь имеется всего один ТПУ, взявший на себя множество функций – междугородный вокзал, станция метрополитена и общественного транспорта, парковка и бизнес-офисы. Из него можно добраться в любую точку города или же в соседние области.

Одним из старейших пассажирских хабов в Европе является вокзал King"s Cross Central, который успешно функционирует с 1852 года в Лондоне. ТПУ вобрал в себя метрополитен и железнодорожный вокзал, а сейчас позиционируется как крупнейший транспортный узел Великобритании. Еще одним успешным примером эксплуатации ТПУ может послужить аэропорт Лиссабона, в который встроена одна из веток метрополитена.

Москва уже давно переняла европейский опыт. Впервые о строительстве пассажирских хабов в столице заговорили в 2014 году. На сегодняшний день там функционируют четыре пересадочных узла, но в планах правительства построить еще более двух сотен. Глава транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Игорь Бахирев рассказывал, что к московским ТПУ можно также отнести и МЦК, которое за год работы показало себя как эффективный и востребованный среди горожан объект.

Сегодня МЦК интегрировано в целую систему транспорта города. Также в 2019 году мы запустили два первых Московских центральных диаметра. МЦК и МЦД позволили создать новые маршруты, появилась возможность экономить время в пути, разгрузить многие дорожные участки. рассказал Бахирев

Петербург как город-миллионник также должен обзавестись собственными ТПУ, чтобы разгрузить дороги и создать более комфортные условия для пассажиров. Появление таких объектов в Северной столице зависит от результатов ПМЭФ, который стартует 2 июня.

Фото: pixabay; РБК