Путин: обновление парка пассажирских вагонов завершится через три-четыре года

Глава РФ рассказал о задачах кабмина по развитию железных дорог в стране.

Парк пассажирских вагонов на территории России будет полностью обновлен в ближайшие годы. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая перед участниками пленарного заседания IV Железнодорожного съезда. Политик пояснил, что власти страны будут дальше думать над тем, как можно еще сильнее укрепить транспортную отрасль, увеличить провозную способность магистралей. Сейчас правительство также занимается задачей повышения скорости перевозок, их качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов. Дополнительно Владимир Путин отметил уверенный рост пассажиропотока в Крым и новые регионы РФ.

Вагонный парк России - один из самых молодых в мире, средний возраст - около 13 лет. В ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin. ru