Путин поддержал идею продлить программу семейной ипотеки после 1 июля 2024 года

Российский президент Владимир Путин поддержал продление программы семейной ипотеки после июля 2024 года, когда истекает срок ее действия. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик считает, что федеральному правительству требуется исходить из реальных возможностей бюджета страны. Однако сейчас власти должны серьезно задуматься в вопросе продления программы.
Ипотека у нас заканчивается, семейная у нас до июля следующего только действует. Правительство сейчас думает на тему о том, чтобы ее продлить. Нужно подумать, и я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложение по этим вопросам.
Владимир Путин, президент РФ
Президент РФ напомнил, что по этой программе первоначальный взнос составляет 20 процентов при ставке в шесть процентов годовых. В том случае, если у семьи есть трое детей, то от государства ей положены социальные субсидии в размере 450 тысяч рублей. Программа семейной ипотеки по ставке до 6% была запущена в начале 2018 года.
Путин высказался о росте цен на российские автомобили.
Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году
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