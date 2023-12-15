Путин поддержал идею продлить программу семейной ипотеки после 1 июля 2024 года

Глава РФ поручил кабмину проработать вопрос.

Российский президент Владимир Путин поддержал продление программы семейной ипотеки после июля 2024 года, когда истекает срок ее действия. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик считает, что федеральному правительству требуется исходить из реальных возможностей бюджета страны. Однако сейчас власти должны серьезно задуматься в вопросе продления программы.

Ипотека у нас заканчивается, семейная у нас до июля следующего только действует. Правительство сейчас думает на тему о том, чтобы ее продлить. Нужно подумать, и я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложение по этим вопросам. Владимир Путин, президент РФ

Президент РФ напомнил, что по этой программе первоначальный взнос составляет 20 процентов при ставке в шесть процентов годовых. В том случае, если у семьи есть трое детей, то от государства ей положены социальные субсидии в размере 450 тысяч рублей. Программа семейной ипотеки по ставке до 6% была запущена в начале 2018 года.

Путин высказался о росте цен на российские автомобили.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году