Глава РФ напомнил о том, что Москва сама не портила отношения с ЕС.

Нормализация отношений с Европейским союзом зависит не только от Москвы, ведь она Кремль ни с кем не портил отношения. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик уточнил, что региональный конфликт на Украине начался с государственного переворота в 2014 году. Политик напомнил, что тогда Виктора Януковича не допустили к управлению страной, так как активисты не дали провести третий тур выборов. До этого момента власти России стремились десятилетиями выстраивать нормальные отношения с соседями и особенно киевским режимом.

Что касается нормализации отношений - это зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались всё время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами. Владимир Путин, президент РФ

Правительство работает над проблемой обмеления Волги, заявил Путин.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году