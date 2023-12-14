Нормализация отношений с Европейским союзом зависит не только от Москвы, ведь она Кремль ни с кем не портил отношения. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик уточнил, что региональный конфликт на Украине начался с государственного переворота в 2014 году. Политик напомнил, что тогда Виктора Януковича не допустили к управлению страной, так как активисты не дали провести третий тур выборов. До этого момента власти России стремились десятилетиями выстраивать нормальные отношения с соседями и особенно киевским режимом.
Что касается нормализации отношений - это зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались всё время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами.
Владимир Путин, президент РФ
Правительство работает над проблемой обмеления Волги, заявил Путин.
Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году
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