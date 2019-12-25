Европа обновила рекорд импорта СПГ для ноября

Европа обновила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для ноября. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE)
Отмечается, что с начала 2025 года поставки СПГ в европейские страны выросли на 28%. По итогам ноября поступления газа в систему ЕС составили около 12,5 млрд кубометров. Этот показатель стал ниже октябрьского на 0,8%. При этом поставки превысили показатель за ноябрь 2024-го на 33%.
Всего по итогам 11 месяцев импорт СПГ в Европу превысил 129 млрд кубометров. Это на 28,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Ранее мы сообщали, что Россия сократила поставки СПГ в Европу на 7%.
Фото: pxhere.com
