Еврокомиссия пояснила, что будет с банковскими картами россиян в ЕС

В ЕК выпустили документ, объясняющий выполнение условий по санкционному давлению на граждан РФ в странах-членах ЕС.

.Еврокомиссия разъяснила применение санкционного давления в отношении банковских счетов и карт россиян. В опубликованном документе говорится о том, что имеющиеся счета и действующие банковские карты клиентов блокироваться не должны, однако выпуск новых карт и их перевыпуск теперь запрещены. Речь идет о статье 5b(2) регламента о санкциях в Европейском союзе. Она не требует от операторов ЕС закрывать счета или прекращать существующие договорные отношения с потребителями услуг. Также меры не запрещают россиянам дальнейшее использование или предоставление незапрещенных услуг для существующих платежных инструментов, таких как дебетовые, кредитные или платежные карты, электронные кошельки). Важным уточнением будет то, что местные операторы не обязаны аннулировать или замораживать существующие платежные инструменты.

При этом ограничения включают продление или перевыпуск существующих платежных инструментов и касаются также выпуска новых платежных инструментов документ от ЕК

На практике такое решение будет означать, что граждане России, уже имеющие банковские счета и карты в странах регионального сообщества, смогут продолжать ими пользоваться. Для таких клиентов в организациях сохранится доступ к онлайн-банкингу, а в большинстве случаев — к финансовым переводам, онлайн-оплате и снятию наличных средств. При этом ограничения Евросоюза носят точечный характер. Они распространяются лишь на отдельные услуги, включая финтех (системы Apple Pay, Google Pay, PayPal, приложения для оплаты в один клик и прочее), а также на криптосервисы. В европейской комиссии добавили, что лица "длинными" визами и ВНЖ стран ЕС под ограничения не попадают. В ЕС добавили, что банковские услуги могут предоставляться компаниям, юридически зарегистрированным в государствах коллективного Брюсселя и третьих странах, даже если они принадлежат или контролируются российскими лицами.

