Писатель Евгений Водолазкин презентует книгу петербуржца с тяжелой инвалидностью

Книга стала сборником заметок и рассказов о жизни Ваадимира Долматова в доме сопровождаемого проживания.

В музее Анны Ахматовой готовятся презентовать книгу Владимира Долматова "Раздольские рассказы", 6 декабря вечером ее представит писатель Евгений Водолазкин.

Владимир Долматов – мужчина с тяжелой инвалидностью. Он несколько лет пишет философские заметки и дневники о своей жизни в Раздолье, где находится его дом сопровождаемого проживания, об интернате и других подопечных, хотя руки плохо слушаются. Владимир рад, что может думать, мыслить и описывать все вокруг, и называет свою голову бесценной кладовой.

Его рассказы долгое время откладывались в стол, потом начали появляться на личных страницах в соцсетях, затем родилась идеи создания книги. С ее выпуском помогли неравнодушные читатели, которым рассказы пришлись по душе. Редактор книги и волонтер благотворительной организации "Перспективы" Елена Самсонова выбрала самые проникновенные выдержки из дневников Владимира, с которым давно подружилась.

Евгений Водолазкин придет на презентацию неслучайно: писатель познакомился с Владимиром лично, съездив летом в Раздолье. Встреча вдохновила Водолазкина на создание предисловия для книги .



Презентация состоится в галерее "Сарай" 6 декабря в 18.30.

Фото: Перспективы. Благотворительная организация / ВКонтакте