Актер Евгений Цыганов рассказал об экранизации "Мертвых душ"

Он сыграет в фильме Павла Чичикова.

Российский актер Евгений Цыганов рассказал о новой экранизации поэмы Николая Гоголя "Мертвые души". Автором фильма является режиссер Григорий Константинопольский. По словам Цыганова, он написал "весьма лихой сценарий", в котором есть сатира по отношению к сегодняшней действительности. Об этом пишет ТАСС.

Информация о том, что Константинопольский работает над экранизацией "Мертвых душ" впервые появилась на фестивале "Кинотавр" в Сочи. Тогда режиссер рассказал, что это будет четырехсерийный проект про "сегодняшнего Чичикова".

Цыганов отметил, что Константинопольский – фантазер, поэтому Гоголь ему должен быть близок просто даже жанрово. Актер выразил надежду, что "гоголеведов" и "гоголелюбов" экранизация не оскорбит, поскольку у создателей фильма точно нет желания покуражиться над писателем.

Главную роль в экранизации исполнит Евгений Цыганов. Он сыграет Павла Чичикова. Кроме него в фильме снимутся Александр Робак, Дмитрий Дюжев, Елена Коренева и другие артисты.

В настоящий момент отснята одна восьмая сценария. Съемки велись в Мурманской области и были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Возобновление съемочного процесса планируется этой осенью. Цыганов заявил, что находится в предвкушении встречи со своими коллегами, режиссером и текстом Гоголя.

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