В Петербурге эвакуатор поцарапал легковушку и скрылся

Рассерженный водитель успел сфотографировать виновника.

Вечером 11 марта жертвой эвакуатора стал петербургский водитель. Однако на этот раз большегруз не увез авто мужчина, а задел на ходу, оставив повреждения, и скрылся с места ДТП.

Как рассказал потерпевший, он оставил свой автомобиль на парковке перед магазином. В момент, когда мужчина шел обратно, он услышал скрежет кузова, а потом увидел удаляющийся эвакуатор. Петербуржец пояснил, что пытался догнать горе водителя, но не с мог. Однако хозяин успел сфотографировать транспортное средство, владелец которого не чувствует габаритов.

На легковушке остались глубоки царапины. Пост вызвал бурное обсуждение среди пользователей группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". За вечер под фотографией уезжающего эвакуатора собралось больше тысячи комментариев. Обстоятельства случившегося уточняются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург