Спасатели предупредили горожан о вечерней гололедице

Погода ухудшится с семи вечера.

Вечером в четверг, 20 января, в Петербурге ожидается гололедица. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, с 19 до 22 часов вечера ухудшится погода, согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Горожанам напоминают, что по скользким дорогам нужно передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом. Чтобы уменьшить скольжение у обуви, достаточно наклеить кусочки обычного лейкопластыря.

В случае, если кажется, что падения не удалось избежать, необходимо попытаться сгруппироваться: прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы. Если в момент соприкосновения с землей, вам удастся перекатиться, то такой перекат существенно снижает силу удара.

Если травмирована конечность, то ее, прежде всего, нужно обездвижить, зафиксировать с помощью шины, на руку сделать поддерживающую повязку; для этого могут быть использованы предметы, которые всегда есть рядом: доска, шарф, косынка. Для того чтобы снять отек, уменьшить болевые ощущения к ушибу или перелому желательно приложить что-нибудь холодное, снег для этого вполне подойдет. Получив травму, не стоит заниматься самолечением, обязательно и безотлагательно обратитесь в больницу. пресс-служба МЧС

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, дистанцию (в три раза больше, чем обычно), использовать шипованную резину на всех четырех колесах автомобиля. Кроме того, важно помнить, что при резком торможении возможен занос и опрокидывание.

Фото: Piter.tv