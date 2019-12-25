Этим летом в Петербурге появится медицинские и оздоровительные туристические маршруты

Чиновники задумались о развитии медицинского туризма после ситуации с коронавирусом.

Летом текущего года чиновники Петербурга представят новые медицинские и оздоровительные туристические маршруты. Об этом сообщили в 78.ru.

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев заявил, что маршрут будет популярен после коронавируса, так как люди задумались о восстановлении своего здоровья. Так, чиновники вспомнили о готовом санаторно-курортном продукте в Курортном районе. Сейчас разрабатываются туристические пакеты, предложения и маршруты.

Ранее мы писали, что туристы забронировали почти все пригородные отели Петербурга до конца лета.

Фото: vk.com/greencospb