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Этим летом в Петербурге появится медицинские и оздоровительные туристические маршруты
Сегодня, 19:50
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smirenny

Этим летом в Петербурге появится медицинские и оздоровительные туристические маршруты

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Чиновники задумались о развитии медицинского туризма после ситуации с коронавирусом.

Летом текущего года чиновники Петербурга представят новые медицинские и оздоровительные туристические маршруты. Об этом сообщили в 78.ru. 

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев заявил, что маршрут будет популярен после коронавируса, так как люди задумались о восстановлении своего здоровья. Так, чиновники вспомнили о готовом санаторно-курортном продукте в Курортном районе. Сейчас разрабатываются туристические пакеты, предложения и маршруты. 

Ранее мы писали, что туристы забронировали почти все пригородные отели Петербурга до конца лета.

Фото: vk.com/greencospb

Теги: коронавирус, медицинский туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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